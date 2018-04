Groitzsch/Neukieritzsch

Das passiert nicht alle Tage: Eine 42-Jährige bemerkte während ihrer Fahrt auf der B176 von Groitzsch in Richtung Neukieritzsch am Mittwochabend, dass sie einen Fasan angefahren hatte. Als sie anhielt, fand sie das Tier am Kühlergrill hängen. Seine letzte Stunde schien geschlagen zu haben – doch plötzlich spannte das Tier seine Flügel auf und flog offenbar unverletzt davon. Die Citroen-Fahrerin indes blieb mit einem im Frontbereich deformierten Auto zurück. Den Schaden schätzte sie auf etwa 1000 Euro.

Von thl