Geithain

Zum Brand eines Dönerladens in der Geithainer Innenstadt kam es in den frühen Morgenstunden des Donnerstags. Gegen 3.40 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, weil das Geschäft am Markt in Flammen stand.

Das Geschäft ist in einem unbewohnten historischen Stadthaus nahe des Rathauses untergebracht. „Als wir eintrafen, brannte es im Schaufenster-Bereich. Flammen schlugen an der Fassade hoch“, schilderte Holger Gwozdz, Einsatzleiter und stellvertretender Geithainer Stadtwehrleiter, die Situation.

„Die Gefahr einer Ausbreitung auf die Nachbarhäuser bestand – gar keine Frage.“ Das allerdings hätten die Kameraden, die mit vier Fahrzeugen im Einsatz waren. Nach dem Ablöschen überprüfte die Wehr mittels einer Wärmebild-Kamera das Gebäude auf mögliche Glutnester. Danach übergab sie den Brandort an die Polizei.

Auch der Rettungsdienst war vor Ort. Er musste nicht tätig werden, da Menschen nicht zu Schaden kamen. „Das Feuer blieb auf den Imbiss begrenzt. Die Brandursache ist bisher nicht bekannt“, sagt Uwe Voigt, Sprecher der Polizeidirektion Leipzig, der LVZ. Das Geschäft sei durch das Feuer verwüstet worden. Der Brandursachen-Ermittler soll am Mittag seine Arbeit aufnehmen.

Von Ekkehard Schulreich