Dresden / Leipzig. Aufregung für Reisende am Dresdner Hauptbahnhof: Wegen eines Feueralarms in einem Geschäft mussten gegen 9.50 Uhr Bereiche abgesperrt werden. Die Feuerwehr rückte an, konnte aber bald Entwarnung geben.

Es habe sich um einen Fehlalarm in einem der ansässigen Läden gehandelt, so eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Nachfrage. Die Einschränkungen für die Reisenden dauerten rund 20 Minuten. Danach lief wieder alles reibungslos, hieß es weiter.