Leipzig/Grosslehna

Im Markranstädter Ortsteil Großlehna bei Leipzig ist am Dienstagnachmittag der Dachstuhl eines Wohnhauses abgebrannt. In dem Gebäude entdeckte die Feuerwehr eine männliche Leiche. Das sagte Polizeisprecherin Maria Braunsdorf gegenüber LVZ.de. Die Identität des Mannes sei noch unklar, eventuell handele es sich bei ihm um einen Bewohner des Hauses. Genauere Informationen werde es aber voraussichtlich erst am Mittwoch geben. Genauere Hinweise soll eine Obduktion geben.

In Grosslehna bei Leipzig ist am Dienstag der Dachstuhl eines Haus abgebrannt. In dem zerstörten Haus fand die Feuerwehr eine männliche Leiche.

Eine Frau konnte das brennende Haus hingegen verlassen. Ob sie von der anrückenden Feuerwehr gerettet wurde oder selber aus dem Haus flüchten konnte, ist laut der Polizeisprecherin aber ebenfalls noch unklar. Auch zu ihrer Identität könne derzeit keine Auskunft gegeben werden.

Das Feuer war um 12.48 Uhr in einem Wohnhaus in der Alten Gasse in Großlehna ausgebrochen, in dem früher eine Tischlerei untergebracht war. Später brannte der Dachstuhl in voller Ausdehnung und stürzte schließlich ein.

Die Ursache ist laut Polizei noch unklar. Experten könnten das Gebäude erst betreten, wenn es vollständig gelöscht und die Statik geklärt sei.

Von luc