Naunhof/Klinga/Ammelshain

Wieder ist die Autobahn A14 im Raum Grimma-Naunhof zur Staufalle für Autofahrer geworden. Nachdem es erst am Dienstagnachmittag nach einem Lkw-Brand nahe der Autobahnbrücke in Richtung Magdeburg zum Stillstand kam, wurde in der Nacht zum Mittwoch die Gegenrichtung ausgebremst.

A14 bei Naunhof in Richtung Süden voll gesperrt

Zwischen der Abfahrt Naunhof und Klinga sind gegen 1.30 Uhr ein Lkw und ein Kleinbus aneinandergeraten. Dabei wurde ein Insasse des Kleinbusses verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Durch den Unfall mit einem Lkw und Kleinbus ist es auf der A14 in Richtung Dresden zur Vollsperrung gekommen. Quelle: Frank Schmidt

Während die Polizei vor Ort den Ergebnissen der Unfallanalyse nicht vorausgreifen wollte und sich zur möglichen Unfallursache bedeckt hielt, erzählte ein Augenzeuge nachfolgender Fahrzeuge, dass der Kleinbus im Zuge eines Überholmanövers mit dem Lkw kollidierte. Ob der Brummi den Personentransporter behinderte oder dieser den Lkw zu spät erkannte, wollte auch der Zeuge nicht mit Bestimmtheit sagen. „Ich sah dann nur noch Trümmerteile herumfliegen“.

Das linke hintere Heckteil des Brummis ist stark beschädigt, nachdem es die Beifahrerseite des Kleinbusses aufgerissen hat. Quelle: Frank Schmidt

Um diese zu beseitigen und für weitere technische Hilfeleistung sind die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Naunhof auf den Plan gerufen worden. Die Autobahn musste dafür in südliche Richtung gut eine Stunde lang voll gesperrt werden. Nach der Unfallaufnahme wurde die Überholspur beräumt, um den inzwischen angestauten Autoverkehr am Unfallort vorbei führen zu können.

Zeitgleicher Feuerwehreinsatz in Ammelshain

Ein weiterer Trupp der Naunhofer Feuerwehr sowie deren Kameraden aus Klinga und Brandis sind nahezu zeitgleich an die Schläuche gerufen worden, nachdem die Brandmeldeanlage im Moco Holzwerk Ammelshain Alarm schlug. Nach einer Überprüfung stellte sich dieser Einsatz als Fehlalarm heraus.

Von Frank Schmidt