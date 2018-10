Rothenthal

Bei einem Einsatz in Rothenthal im Erzgebirgskreis sind mindestens drei Feuerwehrleute schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Chemnitz mitteilte, wollten die Einsatzkräfte offenbar in einer Fabrik einen Brand in einem Bunker löschen, in dem Holzspäne gelagert wurden. Bei der Verbrennung seien dann offensichtlich giftige Gase ausgetreten.

Drei der Feuerwehrleute seien in eine Spezialklinik gebracht worden, ein weiterer am Einsatzort behandelt worden. Außerdem erlitten fünf Polizisten Verletzungen. Weitere Angaben, etwa zur Brandursache und zur genauen Art der Verletzungen, konnte die Polizei noch nicht machen.

Von dpa/LVZ