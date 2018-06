Dresden

Bereits am Freitag haben Kameraden der Feuerwehr einen Toten aus der Elbe geborgen. Die Leiche befand sich in einem Honda Accord, der aufgrund des derzeit niedrigen Wasserstands der Elbe jetzt in Höhe des Laubegaster Ufers sichtbar wurde.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei der Leiche um den seit Anfang März vermissten Alexander T., teilte die Polizei am Montag mit. Der 30-Jährige war zuletzt am 8. März in seiner Wohnung in Neugruna gesehen worden und soll sich mit Suizidgedanken getragen haben.

Von uh