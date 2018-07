Borna

Aus bisher noch ungeklärter Ursache brannte am Donnerstagmorgen das Dachgeschoss des Wohnhauses in der Bornaer Stauffenbergstraße 17 in voller Ausdehnung. Personen kamen nach ersten Erkenntnissen nicht zu Schaden. Ein Polizeisprecher sagte am Brandort, er könne noch keine Angaben zum Geschehen machen.

Augenzeugen berichteten, sie haben kurz vor halb zehn einen Knall gehört und dann die schwarze Qualmwolke über dem Haus gesehen. Die Feuerwehr wurde alarmiert, Bewohner der benachbarten Häuser in Sicherheit gebracht.

Die Kameraden der Feuerwehr löschen einen Wohnhausbrand in der Bornaer Altstadt. Quelle: Claudia Carell

Familie Goletzke, die nur zwei Häuser weiter wohnt, stand auf der anderen Straßenseiten und sah mit Schrecken die Flammen und Löscharbeiten der Feuerwehr. „Wir sind immer noch geschockt“, sagte die 67-jährige Helga Goletzke. Die Polizei habe geholfen, ihren gehbehinderten 82-jährigen Mann im Rollstuhl schnell aus dem Haus zu bringen. „Wir hatten nur ganz kurz Zeit, um noch ein paar Sachen zusammen zu packen“, berichtete der 45-jährige Sohn Andreas Goletzke. Auch Kater Felix wurde gerettet.

Von Claudia Carell