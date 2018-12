Chemnitz

Eine 20 Jahre alte Frau ist in Chemnitz im Stadtzentrum von einem Auto überrollt worden und noch am Unfallort gestorben. Die Frau wollte eine Straße überqueren, als ein Wagen sie erfasste, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Dadurch wurde sie auf die Gegenfahrbahn geschleudert und dort von einem anderen Auto überrollt. Der Autofahrer, der die Frau angefahren hatte, floh. Nähere Angaben konnte die Polizei zunächst nicht machen.

Von RND/dpa