Pirna/Dresden

Ein skrupelloser Rollstuhlfahrer überfährt mit seinem Elektrorollstuhl eine Frau und bricht ihr den Fuß: Die Bundespolizei in Dresden ermittelt seit Wochen in dem skurrilen Kriminalfall. Nach Angaben vom Donnerstag sucht sie einen älteren Mann, der am 5. Mai auf dem Bahnhof Pirna (Sächsische Schweiz) eine Frau mit seinem auffällig bordeauxroten Elektro-Rollstuhl verletzt hat.

Der Unbekannte habe direkt auf die 50-Jährige zugehalten und trotz deren Gegenwehr nicht abgebremst. Als sie auf den Bahnsteig stürzte, fuhr er mit Vorder- und Hinterrädern über sie hinweg, brach ihr den Fuß und rollte schimpfend davon.

50-Jährige unter Schock

Die aus der Bodensee-Gegend stammende Frau war zuvor mit der S-Bahn angekommen und von ihrer Schwester begrüßt worden. Beide standen unter Schock und konnten den Angreifer nur vage beschreiben. In Frage kommende Rollstuhlfahrer seien überprüft worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion. „Alle Spuren verliefen im Sande.“ Auch die Hintergründe des Vorfalls seien noch unklar, es gebe aber bisher keine Verbindung zwischen Opfer und Täter.

Polizei sucht Zeugen

Die Behörde bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung des Geschehens und sucht Fahrgäste aus der S31740 von Meißen nach Schöna an diesem Tag sowie Hinweise auf Männer über 50 Jahren mit einem roten elektrischen Krankenfahrstuhl. Sie sprach von einem „skurrilen Fall von großer Rücksichtslosigkeit“.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0351) 81 50 20 bei der Bundespolizei Dresden zu melden.

Von LVZ