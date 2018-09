Halle

Die Polizei in Halle sucht nach einem brutalen Überfall im Stadtteil Trotha per Öffentlichkeitsfahndung nach einem Tatverdächtigen. Der Mann soll bereits am 3. August gegen 9.30 Uhr in einer Wohnung eine 42 Jahre alte Frau bedroht und Bargeld gefordert haben.

Das Opfer wollte ihre Geldbörse aber nicht herausgeben. Nach Angaben der Beamten sei es zu einem Gerangel gekommen, wobei die Frau erheblich verletzt und in einer Klinik behandelt worden sei. Anschließend, so die Polizei, ist der Mann mit dem Geld und dem Handy der 42-Jährigen geflüchtet.

Anreise aus Leipzig

Da der mutmaßliche Angreifer vor der Tat mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Leipzig nach Halle gefahren sei, liegen Aufnahmen von Überwachungskameras vor. Die Polizei fragt nun: Wer kennt den Mann?

Auffällig sind seine dunkle Hautfarbe, sein Kinnbart und seine langen Wimpern. Er ist der Beschreibung zufolge etwa 25 Jahre alt und zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß. Bekleidet war er mit einer hellen Jeans, einem weißen T-Shirt mit Aufdruck, einem weißen Basecap und grauen Schuhen.

Hinweise nimmt die Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Süd unter der Rufnummer 0345/224-1291 entgegen.

mro