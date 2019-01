Bad Düben

Bei dem tragischen Unfall, bei dem am Montagabend eine 47-jährige Frau ums Leben gekommen ist, war offenbar Alkohol im Spiel. Wie die Polizeidirektion Leipzig auf Anfrage bestätigte, hatte der 32-jährige Unfallfahrer 1,22 Promille intus.

Frau verstarb im Rettungswagen

Gegen 17.45 war er am Montag mit seinem Opel Astra in der Schmiedeberger Straße in westlicher Richtung unterwegs, als er in Höhe Brunnenstraße (ehemals Aldi) die Fußgängerin erfasste, die die Schmiedeberger Straße überqueren wollte und auf der Mitte der Fahrbahn stand. Die Frau wurde auf den Fußweg geschleudert und schwerst verletzt. Trotz intensiver Reanimationsmaßnahmen der Retter verstarb sie noch an der Unfallstelle im Rettungswagen.

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bad Düben leuchteten die Unfallstelle für den Unfalldienst der Polizeidirektion Leipzig und die Dekra-Mitarbeiter. Die Vollsperrung der Schmiedeberger Straßen dauerte bis in die späten Abendstunden an.

Hier hat sich Montagabend in Bad Düben ein schwerer Unfall ereignet. Auf der Schmiedeberger Straße wurde eine Frau von einem Auto erfasst. Sie starb noch an der Unfallstelle. Quelle: Steffen Brost

Zum genauen Unfallhergang machte die Polizei noch keine Angaben. Der Unfalldienst der Polizeidirektion Leipzig ermittelt.

