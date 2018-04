Frau stirbt nach Oralsex unter Drogen – Chefarzt verhaftet

Halberstadt. Ein Mann steht nach Angaben der Staatsanwaltschaft Halberstadt im Verdacht, vier Frauen ohne ihr Einverständnis beim einvernehmlichen Oralsex Kokain verabreicht zu haben. Sein letztes Opfer, eine 38-Jährige, habe nicht überlebt und sei in der Wohnung des Mannes in Halberstadt zusammengebrochen, berichtet die Volksstimme. Sie sei kurz danach in einem Krankenhaus gestorben.

Bei dem am 29. März verhafteten 42-Jährigen soll es sich um einen Chefarzt aus einem Harzer Klinikum handeln. Er habe bereits bundesweit praktiziert. Deshalb schließe die Polizei weitere Opfer nicht aus. Der Mediziner ist den Angaben zufolge wegen des Verdachts auf Drogenmissbrauchs in die Magdeburger Universitätsklinik eingewiesen worden.

Gegen den Verdächtigen werde wegen mutmaßlicher Körperverletzung mit Todesfolge und wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt, sagte Oberstaatsanwalt Hauke Roggenbuck am Mittwoch. Der Mann befindet sich seit dem 30. März in Untersuchungshaft. Zu Alter und Wohnort des Beschuldigten sowie zu den Personalien der Frauen machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben.

Von LVZ