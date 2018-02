Frau vom eigenen Auto erfasst und schwer verletzt

Crimmitschau. Eine 67 Jahre alte Frau ist am Freitagabend in Crimmitschau von ihrem eigenen Auto erfasst und umgestoßen worden. Sie geriet unter den Wagen, wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizeidirektion Zwickau am Samstag mitteilte. Die Frau war auf ihrem Grundstück aus dem Wagen ausgestiegen, um das Gartentor zu schließen.

Doch das Auto rollte zurück, erfasste sie und kam über ihr am Gartentor zum Stehen. Durch Rufe macht die 67-Jährige auf sich aufmerksam und konnte so von Anwohnern aus ihrer misslichen Lage befreit werden.

LVZ