Schkeuditz

Beim Wenden auf der Bundesstraße 181 ist eine Frau mit ihrem Auto in Schkeuditz mit zwei anderen Wagen zusammengestoßen. Die Fahrerin sowie zwei weitere Frauen wurden bei dem Unfall schwer, ein Mann leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Die 29 Jahre alte Fahrerin wollte am Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr auf der Bundesstraße wenden, übersah dabei einen Transporter, der sich auf der Gegenfahrbahn näherte. Sie stieß mit dem Wagen zusammen und wurde gegen ein weiteres Auto geschleudert. Der Transporterfahrer wurde leicht verletzt. Die 29-Jährige sowie zwei Frauen aus dem anderen Wagen wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Schaden von rund 11.000 Euro.

Von mro/dpa