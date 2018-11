Bad Muskau

Eine 35-Jährige ist in Bad Muskau (Kreis Görlitz) nur knapp einer womöglich tödlichen Attacke durch einen Mann entkommen. Wie die Polizei in Görlitz am Montag mitteilte, soll ein 58-Jähriger die Frau im Hof eines Grundstücks mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und gedroht haben, sie anzuzünden. Sie konnte sich jedoch in Sicherheit bringen.

Ihr Sohn rief bei dem Vorfall am Sonntagmorgen die Polizei, die den Mann festnahm. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille. Nach ersten Ermittlungen hatten der Mann und die Frau früher eine Beziehung. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

dpa