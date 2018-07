Muldestausee

Eine 49 Jahre alte Frau ist nach einem Brand tot in einem Einfamilienhaus in der Gemeinde Muldestausee im Landkreis Anhalt-Bitterfeld gefunden worden. Ihr 51 Jahre alter Mann werde noch vermisst, teilte die Polizei in Dessau-Roßlau am Samstagmorgen mit. Die beiden Kinder des Paares waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Haus.

Eine Zeugin hatte die Polizei am frühen Samstagmorgen alarmiert. Der Dachstuhl des Einfamilienhauses stand bei Eintreffen der Rettungskräfte in Flammen. Nach zwei Stunden konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Wie es zu dem Feuer kam und ob die Frau infolge des Brands starb, war zunächst unklar.

Von LVZ