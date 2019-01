Dresden

Im Prozess gegen mutmaßliche Mitglieder und Unterstützer der rechtsextremen „Freien Kameradschaft Dresden“ hat ein 31-jähriger Angeklagter im Zuge einer Absprache am Dienstag im Dresdner Landgericht gestanden, Mitglied der FKD zu sein. Der Mann räumte außerdem ein, dass er an einigen Aktionen der Gruppe beteiligt war, aber Gewalt stets ablehnte. Gleichzeitig belastete er in seinem Geständnis den Ex-NPD-Landtagsabgeordneten René Despang an der Gründung beteiligt gewesen zu sein. Gegen den ehemaligen Abgeordneten wurde bereits seit längerem ermittelt. Nach Angaben des Angeklagten gehörte Despang zu den verantwortlichen Wortführern der Gruppe.

Seit November 2018 müssen sich vor der Staatsschutzkammer insgesamt vier Männer verantworten. Je zweien wird Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung sowie Unterstützung der FKD vorgeworfen. Außerdem sind sie wegen gefährlicher Körperverletzung, Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und schweren Landfriedensbruchs angeklagt.

Bei rechten Ausschreitungen vor Flüchtlingsheimen im August 2015 in Heidenau sollen sie an Angriffen auf Polizisten beteiligt gewesen sein. Zusätzlich sollen sie am Überfall auf ein linksalternatives Wohnprojekt in Dresden und an rechter Randale in Leipzig-Connewitz Anfang 2016 mitgewirkt haben. Dazu kommen Angriffe auf Asylbewerber und Andersdenke zusammen mit der „Gruppe Freital“.

Der Prozess wird am Freitag fortgesetzt.

Von fbu