Machern

Bei einem schweren Unfall auf der B6 in Machern im Landkreis Leipzig sind am Freitagmorgen zwei Menschen verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, sei nach ersten Informationen eine Autofahrerin, die gegen 7.30 Uhr in Richtung Altenbach unterwegs war, aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Transporter zusammengestoßen.

Beide Fahrzeugführer wurden in ihren Wagen eingeklemmt und mussten von Rettungskräften befreit werden. Aufgrund der Bergungsarbeiten war die Bundesstraße am Vormittag in beiden Richtungen gesperrt.

Von bw