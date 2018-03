Chemnitz. Bei einem Auffahrunfall in Mittelsachsen sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Drei Autos stießen am Donnerstagnachmittag zwischen Langenleuba-Oberhain und Wernsdorf zusammen, wie die Polizei in Chemnitz mitteilte. Die genaue Unfallursache war noch unklar. Die Straße musste während der Aufräumarbeiten für knapp zwei Stunden komplett gesperrt werden. Gegen 18 Uhr wurde sie wieder für den Verkehr freigegeben. Zum entstandenen Schaden konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

dpa