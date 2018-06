Cavertitz

Während eines Fußball-Public-Viewings auf dem Sportplatz im Cavertitzer Ortsteil Schirmenitz eskalierte in der Nacht zum Sonntag ein Streit zwischen einem 58-Jährigen und drei unbekannten Männern. Wie die Polizei mitteilte, war der Anstoß der Spannungen der Po einer Frau, den der Mann vor etwa vier Jahren angepackt haben soll.

Damit die Situation nicht noch stärker außer Kontrolle gerät, habe der 58-Jährige den Ort zügig verlassen wollen. Er sei jedoch von seinen Widersachern verfolgt worden, die ihm letztlich ein Bein stellten, so dass der Mann mit seinem Oberkörper auf ein zugewachsenes Metallrohr stürzte und zu Boden rutschte.

Das hätten die Verfolger ausgenutzt: Laut Polizei traten sie wieder und wieder auf den 58-Jährigen ein. Sie ließen erst von ihrem Opfer ab, als Passanten hinzukamen und sie verjagten.

Der 58-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er in einem Krankenhaus intensivmedizinisch versorgt werden musste. Die Polizei ermittelt nun in dem Fall wegen gefährlicher Körperverletzung.

Von kasto