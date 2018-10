Böhlen

Eine Gartenlaube ist am Mittwochnachmittag in Böhlen vollständig abgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, hörten Zeugen gegen 16.30 Uhr einen lauten Knall, anschließend stand das etwa zwölf Quadratmeter große Gebäude voll in Flammen.

Verletzte gab es nicht. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.

Von LVZOnline