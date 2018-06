Dresden

Ein Wohnmobil ist am Freitag in den frühen Morgenstunden auf der BAB 4, an der Anschlussstelle Wilsdruff, in Brand geraten. Die Insassen konnten das brennende Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen.

Als die Freiwilligen Feuerwehren Wilsdruff und Klipphaus eintrafen, stand das Wohnmobil bereits lichterloh in Flammen. Das Feuer hatte bereits eine naheliegende Böschung erfasst.

Die Kameraden verhinderten zunächst eine weitere Ausbreitung des Brandes. Die Löscharbeiten des Fahrzeuges erwiesen sich jedoch als schwierig, da sich im Wohnmobil zwei Gasflaschen befanden. Die Feuerwehr ließ die Propangasflaschen zunächst ausbrennen und löschte dann die Reste des Campers. Anschließend musste die Fahrbahn gereinigt werden, da sich die Betriebsstoffe auf der Fahrbahn verteilt hatten.

Die Autobahn 4 war über zwei Stunden in Richtung Chemnitz gesperrt. Es bildete sich ein langer Stau.

Von DNN