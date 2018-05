Ingersleben

Tragisches Ende einer Geisterfahrt: Auf der Autobahn 2 bei Ingersleben (Landkreis Börde) sind dabei zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein Falschfahrer stieß am Samstagabend mit seinem Wagen in Richtung Berlin frontal mit einem anderen Auto zusammen, wie die Autobahnpolizei am Sonntag mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Die Insassen wurden darin eingeklemmt. Die Feuerwehr musste sie befreien.

Der Wagen des Geisterfahrers wurde auf den Standstreifen geschleudert. Das andere Auto stieß gegen die mittleren Leitplanken. Der Falschfahrer wurde bei dem Crash schwer verletzt. Er kam noch am Abend in ein Krankenhaus. Dort erlag er am frühen Sonntagmorgen seinen Verletzungen. Der 27 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens erlitt schwere Verletzungen. Seine gleichaltrige Ehefrau starb noch am Unfallort. Laut Medienberichten war sie schwanger. Auch ihr ungeborenes Kind kam demnach bei dem Unfall ums Leben.

Wieso der Geisterfahrer in die falsche Richtung fuhr, war zunächst unklar. Auch zur genauen Identität des Unfallverursachers konnte am Sonntag noch keine Angaben gemacht werden. Sein Wagen war in Polen gemeldet. Die Autobahn war für etwa vier Stunden gesperrt. Die Ermittler rekonstruieren nun den genauen Unfallhergang.

