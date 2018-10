Görlitz

Ein vor sieben Jahren gestohlener Motor ist am Montagabend an der Autobahn A4 Görlitz-Dresden wieder aufgetaucht. Bei der Kontrolle eines VW-Kleinbusses auf dem Autobahnrastplatz Wiesaer Forst fiel den Beamten auf, dass dessen Motor nicht zum Fahrzeug passte, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Vielmehr gehörte das Aggregat zu einem Transporter, der Ende 2011 im Landkreis Leipzig verschwand.

Der Fahrer des Wagens, ein 37-Jähriger aus Polen, gab an, den Kleinbus im August gekauft zu haben. Die Ermittler prüfen nun, ob er ahnungslos war oder nicht.

Von LVZ