Döbewln

Zu einem dreisten Diebstahl kam es Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Schillerstraße in Döbeln. Eine 19-Jährige verstaute gegen 16.15 Uhr ihre Einkäufe im Auto. Dabei hatte sie ihre Handtasche noch am Einkaufswagen hängen. In der Folge kam ein Unbekannter, lief sehr dicht an der jungen Frau vorbei und fischte das Portemonnaie aus der Tasche. Schnellen Schrittes entfernte sich der Dieb.

600 Euro und Ausweise weg

Die 19-Jährige hatte den Diebstahl bemerkt und war dem Mann gefolgt. Er war in einen offenbar auf dem Parkplatz auf ihn wartenden Wagen gestiegen und mit einem Komplizen davongefahren. Im Portemonnaie der Frau befanden sich Ausweise, Geldkarten sowie Bargeld. Der Schaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Die Polizei rät daher: Lassen Sie Wertgegenstände nicht unbeobachtet! Diebe nutzen jede sich ihnen bietende Gelegenheit schamlos aus!

Von daz