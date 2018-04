Jena

In einer Bank in Jena sind am frühen Samstagmorgen zwei Geldautomaten gesprengt worden. Die Geräte wurden komplett zerstört, wie die Polizei mitteilte. Auch in der Bank in einem Einkaufszentrum im Plattenbauviertel Lobeda und am Gebäude entstand den Angaben zufolge ein erheblicher Sachschaden.

Ob und wie viel Geld die Täter erbeuteten, ist noch unklar. „Es sieht aus wie nach einem Bombentreffer“, sagte ein Kriminalpolizist. Trümmerteile und Geldscheine aus dem Automaten hätten herumgelegen, als die Ermittler am Tatort eintrafen. Die Spurensicherung dort dauerte im Laufe des Samstags weiter an.

Ein Zeuge hatte laut Polizei den Knall gehört und beobachtet, wie mutmaßliche Täter in einem Auto flohen.

Von LVZ