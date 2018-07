Dresden

In Dresden hat sich am vergangenen Wochenende ein schreckliches Familiendrama abgespielt. Am frühen Samstagabend hatte eine 35-jährige Frau aus Mosambik dem Polizeirevier Dresden-West mitgeteilt, dass ihre beiden Töchter nicht wie vereinbart von ihrem ehemaligen Lebenspartner und Vater der Kinder wieder bei ihr abgegeben wurden. Seit Sonntagnachmittag befindet sich der 55-jährige Vater, der ebenfalls aus Mosambik stammt, in Haft. Er steht in Verdacht, seine beiden Töchter im Alter von drei und sechs Jahren getötet zu haben.

Nachdem sich die besorgte Mutter der Kinder bei der Polizei gemeldet hatte, fuhren Polizeibeamte direkt zur Gorbitzer Wohnung des Vaters und Tatverdächtigen. In der Wohnung trafen sie die beiden Mädchen im Alter von drei und sechs Jahren leblos an. Ein sofort hinzugezogener Arzt konnte nur noch den Tod der beiden Schwestern feststellen. Die Beamten nahmen den ebenfalls in der Wohnung befindlichen Vater, der zum Zeitpunkt der Festnahme stark alkoholisiert war, vorläufig fest. Die Mutter der Kinder wurde vom Kriseninterventionsteam der Polizei betreut und ist derzeit bei einem Bekannten untergebracht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Kriminalisten von einem gewaltsamen Tod der beiden Mädchen aus. Das Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung der Kinder wird am Montag erwartet. Auf Antrag der Dresdner Staatsanwaltschaft wurde der 55-Jährige am Sonntag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Nach Informationen der Polizei wurde der Vater gegenüber der Kindsmutter bereits rund um den Jahreswechsel schon einmal auffällig. Unter Alkoholeinfluss wurde er aufgrund einer Straftat im Bereich der häuslichen Gewalt angezeigt.

Erst am Dienstag hatte die Staatsanwaltschaft Dresden in einem anderen Fall Anklage gegen einen 36-jährigen Vater in Gorbitz erhoben, der beschuldigt wird, seine dreijährige Tochter „heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen“ getötet zu haben.

Von awo