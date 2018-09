Großpösna

Schwerer Unfall nahe Leipzig: Am Störmthaler See ist ein Mann bei einem Gleitschirmflug abgestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der 51-Jährige musste am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr in der Nähe des Aussichtspunktes am Rödgener Weg von Einsatzkräften gerettet werden, hieß es aus dem Führungs- und Lagezentrum der Feuerwehr in Leipzig.

Der Absturzort sei nur schwer zugänglich gewesen. Deswegen war neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr vor Ort. Die Kräfte halfen den Angaben zufolge, den Zugang zum 51-Jährigen freizumachen.

Anschließend sei der Schwerverletzte mit einem Rettungshubschrauber ins Leipziger Universitätsklinikum geflogen worden, hieß es.

