Grausam: Katze im Vogtland getötet, zerstückelt und wieder zusammengesetzt

Reichenbach. Ein Passant hat am Samstagvormittag eine grausige Entdeckung in Reichenbach im Vogtland gemacht. Am Haupteingang des Friedhofes in der Zwickauer Straße wurde eine tote Katze auf einem der Sockel abgelegt, teilte die Polizei mit. Bei genauerem Hinsehen wurde das ganze Ausmaß der Quälerei sichtbar.

Dem Tier wurden die Pfoten, der Schwanz und der Kopf abgetrennt. Besonders makaber war: die abgetrennten Körperteile und der Restrumpf wurden wieder zusammengesetzt und als schlafendes Tier dargestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen Straftaten nach dem Tierschutzgesetz.

Von mro