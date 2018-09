Grimma

Im Kreuzungsbereich der Umgehungsstraße B107 am Abzweig Beiersdorfer Straße ist es am Donnerstagvormittag kurz nach zehn Uhr zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Mutter und ihr Kleinkind in einem Pkw VW Passat verletzt worden und in ein Krankenhaus gebracht werden mussten.

Der Fahrer eines hinter dem Volkswagen fahrenden Pkw Audi ist vor der Ampelkreuzung aufgefahren und verursachte an seinem Fahrzeug erheblichen Blechschaden. Nach ersten Erkenntnissen habe der Audifahrer offenbar unter dem Einfluss von Alkohol gestanden.

Die Grimmaer Feuerwehr musste ausrücken, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden und zu beseitigen. Der Abzweig Beiersdorfer Straße stadteinwärts wurde während der Unfallaufnahme von der Polizei dicht gemacht. Stadtauswärts rollte der Verkehr über die zur Umgehungsstraße parallel laufende Straße Neubauernmark, was teils zu erheblichen Einschränkungen im Verkehr auf der B107 führte.

