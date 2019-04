Thallwitz/Wurzener Land

Ein Toter und Millionenschaden sind die Bilanz eines Großbrandes in Thallwitz. Dort ist in den sehr frühen Dienstagmorgenstunden in der neuen Hauptstraße direkt an der Ortsdurchfahrt S11 das „Gasthaus zum Reußischen Hof“ in Brand geraten.

Der Dachstuhl des Gasthauses steht in Flammen, die von allen Seiten aus bekämpft werden. Quelle: Frank Schmidt

Großeinsatz für Feuerwehren aus der ganzen Umgebung

Mindestens 60 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus dem Thallwitzer Ortsverband sowie aus Wurzen, Großzschepa und Eilenburg kämpften stundenlang gegen die Flammen. Nach ersten Erkenntnissen ist das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache im ersten Obergeschoss des Hauses dort ausgebrochen, wo sich die Wohnung des Gaststättenbetreibers befindet.

Die auf den Dachstuhl übergegriffenen Flammen strahlen in der Dunkelheit etwas Bedrohliches aus. Quelle: Frank Schmidt

Kameraden finden leblose Person

In den Räumlichkeiten der Wohnung ist dann auch von den Kameraden eine leblose Person gefunden worden. Bürgermeister Thomas Pöge (parteilos) geht mit kreidebleichem Gesicht davon aus, dass es sich dabei um den Wohnungshinhaber, respektive den Gasthausbetreiber handelt.

Mithilfe der Drehleiter werden Vorbereitungen getroffen, um die leblose Person aus dem ersten Stocke das Gasthauses zu bergen. Quelle: Frank Schmidt

Abschließende Gewissheit müsse eine Obduktion erbringen. Nach dem die männliche Leiche geborgen werden konnte, brach das Feuer mit voller Wucht im gesamten Dachstuhlbereich aus. Gegen 5.30 Uhr hatten die Löschkräfte die Flammen unter Kontrolle und konnten deren Übergreifen auf einen Anbau verhindern.

Bürgermeister spricht von Millionenschaden

Dennoch geht Pöge an dem der Gemeinde gehörendem Gebäude von einem Millionenschaden aus. Während der Löscharbeiten musste die S11 komplett gesperrt werden, der Verkehr wurde innerorts beziehungsweise weiträumig am Unglücksort vorbeigeführt.

Von Frank Schmidt