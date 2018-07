Beckwitz

Eine 46 Jahre alte Harley-Davidson-Fahrerin wurde jetzt bei einem Unfall in Beckwitz am Rande der Dahlener Heide verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war ein 54-jähriger Sattelschlepper-Fahrer von Sitzenroda kommend in Richtung Torgau unterwegs.

In Beckwitz überholte er dann mit seinem LKW einen vor ihm fahrenden Radfahrer – obwohl er Gegenverkehr hatte. Ihm entgegen fuhr die 46-Jährige auf ihrer Harley Davidson. Da sich der Auflieger noch auf ihrer Fahrbahn befand, leitete die Frau eine Vollbremsung ein.

Dadurch konnte sie einen Zusammenstoß vermeiden, kam jedoch zu Fall und verletzte sich. Am Kraftrad entstand Sachschaden.

Von LVZ