Dresden -

In Sachsen sind so viele Drogen wie nie zuvor sichergestellt worden. 2017 wurden im Bereich des Hauptzollamtes Dresden in 669 Fällen insgesamt 1,1 Tonnen Rauschgift aus dem Verkehr gezogen. Sowohl die Anzahl der Fälle als auch die der Menge sei noch nie so hoch gewesen, teilte die Behörde am Montag in ihrer Jahresbilanz mit. 2016 seien demnach 730 Kilogramm in 518 Fällen beschlagnahmt worden.

Verteilung über Leipzig/Halle verhindert

Nach Angaben des Hauptzollamtes wurde allein auf dem Flughafen Leipzig/Halle die Verteilung von rund einer Tonne Drogen per Luftfracht verhindert.

Sprunghaft angestiegen ist laut der Statistik die Menge an Crystal von 7,8 Kilogramm (2016) auf 53,7 Kilogramm. Die Menge beschlagnahmten Heroins erhöhte sich von 4,5 auf 6,5 Kilogramm. Rückläufig waren die Zahlen unter anderem beim Kokain von 80,3 auf knapp 72 Kilogramm und beim Cannabis von 129 auf 38,3 Kilogramm.

Von LVZ