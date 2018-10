Geithain

Ein tragischer Arbeitsunfall hat sich am Mittwoch im Seniorenheim Am Stadtpark in Geithain ereignet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fürhte der 61-jährige Mann in seiner Funktion als Haustechniker zusammen mit seinem Kollegen (57) Arbeiten an der Metallbrüstung eines Balkons in der 3. Etage (Dachgeschoss) durch. Während der 57-Jährige kurzzeitig den Balkon verließ, um Arbeitsmaterialien zu holen, stürzte sein Kollege etwa 13 Meter in die Tiefe.

Notarzt kann nicht helfen

Die sofort eingeleiteten Rettungsmaßnahmen blieben leider erfolglos. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 61-Jährigen feststellen.

Die genauen Umstände des Sturzes müssen noch geklärt werden. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hatte der Haustechniker bereits die Schrauben des Geländers gelockert.

Kriseninterventionsteam betreut Mitarbeiter im Seniorenheim

Mitarbeiter der Landesdirektion Leipzig, Abteilung Arbeitssicherheit wurden ebenso hinzugezogen, wie das Kriseninterventionsteam, welches den geschockten Kollegen und Mitarbeiter des Seniorenheimes betreute.

Von LVZ