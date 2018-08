Bischofswerda/Görlitz

Die Serie von Schüssen auf Autos und Kleintransporter in und um Bischofswerda (Landkreis Bautzen) ist aufgeklärt. Der am Sonntag festgenommene, in der Stadt lebende 42-Jährige hat die Taten zugegeben. „Er ist umfangreich geständig“, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Görlitz am Montag mit. In der Wohnung des offenbar psychisch gestörten Mannes wurden drei Gasdruckwaffen, zwei Pistolen und ein Gewehr mit Zielfernrohr, samt Munition - Stahlkugeln mit 4,5 Millimetern Durchmesser - gefunden und sichergestellt. Ein Haftrichter ordnete die Einweisung in eine Fachklinik an.

Nach Angaben der Behörden soll der Mann in mindestens 20 Fällen wahllos an verschiedenen Stellen meist frühmorgens und nachts fahrende Autos und Kleintransporter beschossen haben. Es blieb bei zersplitterten Fahrzeugscheiben und erschrockenen Fahrern und Insassen. Die Ermittler sehen allerdings auch einen Zusammenhang zu der Attacke am Abend des 1. August auf ein Auto in Herrnhut, bei der eine 63-Jährige getroffen worden war. Daher geht es laut der Mitteilung inzwischen um den Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts.

„Spürbare Verängstigung“

Mit der Ergreifung des Täters seien „nervenaufreibende Tage“ für Polizei und Bevölkerung zu Ende, hieß es in der Mitteilung. Der Mann habe „für eine spürbare Verängstigung“ gesorgt. Seit Tagen war mit einem Großaufgebot sowie Spürhunden rund um die Uhr nach dem unbekannten Schützen gesucht worden. In der Nacht zum Sonntag war sogar ein Hubschrauber der Bundespolizei mit Wärmebildkamera über der Kleinstadt gekreist.

Der Beschuldigte hatte seit dem 12. August vor allem an der Bundesstraße 98 am Goldbacher Berg zwischen Bischofswerda und Geißmannsdorf, an der Neustädter Straße sowie im Wald am Löwenberg zugeschlagen. Dort konnte er am Sonntagnachmittag festgenommen werden, als er größere Äste und Baumstücke auf die Landstraße Richtung Bautzen warf. Nach Angaben der Polizei halfen Hinweise aus der Bevölkerung, ein immer genaueres Lagebild zu erstellen, das letztlich zum mutmaßlichen Täter führte.

