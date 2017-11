Historische Hochzeitskutsche gestohlen

Neukirch - . Eine etwa 150 Jahre alte weiße Hochzeitskutsche haben Unbekannte aus einer Scheune in Neukirch (Landkreis Bautzen) gestohlen. Der Eigentümer gab den Wert des historischen Gefährts mit mehreren Tausend Euro an, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Aus einer weiteren Scheune auf dem Grundstück fehlten zudem eine Getreidequetsche, ein Ladegerät und ein Hochdruckreiniger. Die Kriminalpolizei sucht nun Nachbarn, die die mit einem Wappen an den Türen versehene Kutsche gesehen oder Auffälliges beobachtet haben.

Von block