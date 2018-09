Leipzig/Chemnitz

Polizisten haben sechs Verdächtige identifiziert, die bei den Demonstrationen der vergangenen Tage in Chemnitz einen Hitlergruß gezeigt haben sollen. Sie stehen laut Innenministerium im „begründeten Verdacht“, gegen das Verbot des Verwendens von Zeichen verfassungswidriger Organisationen – „insbesondere in Form des Hebens des rechten Arms zum ‚Hitlergruß‘“ – verstoßen zu haben.

Die Straftaten werden vom Landeskriminalamt und der Generalstaatsanwaltschaft bearbeitet. Bereits am Dienstag sei in zwei Fällen ein Antrag zur Durchführung eines beschleunigten Verfahrens beim Chemnitzer Amtsgericht gestellt worden. In zwei weiteren Fällen werde die Antragstellung geprüft, so das Innenministerium.

„Es ist jetzt wichtig, dass die beschleunigten Verfahren nun zügig angewendet werden, um die Täter schnell zu überführen und zu bestrafen“, sagte Innenminister Roland Wöller (CDU) laut der Mitteilung.

Von jhz