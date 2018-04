Eine 55-Jährige ist am Freitagvormittag in Crimmitschau im sächsischen Landkeris Zwickau von einem Hund gebissen worden. Wie die Polizei mitteilte, schlugen die beiden Hunde auf dem Nachbargrundsstück an, als die Frau den Hof betrat. Einer der Hunde sprang über den 120 cm hohen Zaun und fiel die Frau an.

Sie wurde am Oberkörper verletzt und musste ambulant behandelt werden. Gegen die 34-Jährige Hundehalterin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

lvz