Arzberg

Ein 37-Jähriger aus Beilrode war laut Polizeiangaben am Sonntagmorgen auf dem Rad in der benachbarten Gemeinde Arzberg auf dem Fahrrad unterwegs. Gegen 9 Uhr befuhr er einen Weg zwischen Triestewitz und Pülswerda und erkannte bereits in der Ferne eine Frau, die mit zwei Hunden spazieren ging.

Die beiden nicht angeleinten Tiere rannten auf den 37-Jährigen zu. Der kleinere schnappte schließlich nach der Wade des Radfahrers und biss zu. Der Hund ließ erst wenige Meter später vom Gebissenen ab. Die Halterin hatte zuvor nichts unternommen, um ihre Tiere zurückzurufen, ignorierte auch alle Rufe des 37-Jährige und spazierte einfach weiter. Die Wunde musste ärztlich behandelt werden. Unklar ist, ob der Hund geimpft war.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Hundehalterin kennen. Es handelt sich um eine ältere Frau, vermutlich über 60 Jahre alt. Bei den Hunden handelt es sich mutmaßlich um einen Schäferhund sowie einen Schäferhund-Mischling. Hinweise nimmt das Polizeirevier Torgau unter (03421) 756100 entgegen.

Von LVZ