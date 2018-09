Leipzig

Ein mittelständisches sächsisches Unternehmen ist im August Opfer des so genannten „Geschäftsführer-Betrugs“ geworden. Mit Hilfe der Polizei konnte ein Schaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro verhindert werden. Das Landeskriminalamt warnt in einer Mitteilung vor der immer weiter verbreiteten professionellen Masche. Die Täter melden sich dabei telefonisch oder per Mail bei Mitarbeitern von Finanzabteilungen oder Buchhaltungen und geben sich als Geschäftsführer aus.

Danach veranlassen sie unter dem Verweis auf Geheimhaltung Überweisungen an ausländische Konten. Wenn der Betrug auffällt, ist es meist schon zu spät. Die betroffene Mitarbeiterin des sächsischen Unternehmens fiel auf diese Masche rein, schöpfte aber rechtzeitig Verdacht und informierte ihre Vorgesetzten. Die Rückbuchung konnte so mit Hilfe der Polizei und ohne Verlust veranlasst werden. Dank der Zusammenarbeit mit israelischen Behörden wurden mittlerweile fünf Verdächtige in Israel ermittelt.

Die professionelle Betrugsmasche ist seit 2013 bekannt. Seit 2015 sind auch sächsische Firmen betroffen. Die Polizei rät zu besonderer Vorsicht. Firmeninterne Kontrollmechanismen sollten unbedingt eingehalten und Mitarbeiter sensibilisiert werden.

Von anzi