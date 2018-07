Leipzig/Dresden

Auf Sachsens Straßen messen Verkehrspolizisten immer seltener die Geschwindigkeit von Autofahrern. In den vergangenen neun Jahren habe sich die Zahl der Kontrollen mehr als halbiert, erklärte die grüne Landtagsabgeordnete Katja Meier am Montag in Dresden. 2009 gab es demnach noch 22.202 entsprechende Kontrollen, 2017 nur noch 8717. Meier hatte eine Kleine Anfrage an die Landesregierung gestellt.

Anders ist die Situation im Bereich der Polizeidirektion Leipzig: Für 2009 liegen dort keine Zahlen vor. Im Vergleich der Jahre 2013 (1168 Kontrollen) und 2017 (1220 Kontrollen) gab es dort eine leichte Steigerung, nachdem auch dort zwischenzeitlich weniger geblitzt worden war.

Weniger Kontrollen, weniger Verstöße

Anders sieht es bei den registrierten Geschwindigkeitsübertretungen aus. Wurden 2013 im Bereich Leipzig noch 57.266 Verstöße von der Verkehrspolizei festgestellt, waren es 2017 nur noch 31.171, also deutlich weniger. Im restlichen Sachsen geht der Trend in die gleiche Richtung: 328.322 Mal blitzten Verkehrspolizisten im Jahr 2013 Autofahrer, die zu schnell unterwegs waren, 2017 waren es noch 209.915 Verstöße.

Für die Grüne Katja Meier ist das ein großes Problem: „Das ist die Folge der massiven Stellenkürzungen der Staatsregierung bei der Verkehrspolizei“, betonte die Verkehrsexpertin ihrer Partei. Diese Entwicklung gefährde die Verkehrssicherheit und müsse gestoppt werden. Nicht angepasste Geschwindigkeiten seien nach wie vor eine der Hauptursachen für Unfälle im Straßenverkehr. Die Grünen plädieren deshalb für mehr Geschwindigkeitskontrollen in Sachsen.

Von luc