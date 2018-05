Känguru verursacht Polizeieinsatz in Magdeburg

Polizeiticker Tier entkommt - Känguru verursacht Polizeieinsatz in Magdeburg Einsatzbeamte der Polizei haben in der Nacht zum Sonntag in Magdeburg versucht, ein freilaufendes Känguru einzufangen. Das Beuteltier war von einem Reiterhof ausgebüxt.

Kängurus, wie hier in Delitzsch, sind sonst in Deutschland nur in Tiergärten und Zoos zu sehen. Quelle: Wolfgang Sens