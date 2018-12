Nordhausen

Eine Katze hat in Nordhausen ihre Besitzer nach dem Ausbruch eines Feuers in einer Wohnung womöglich vor Schlimmerem bewahrt. Das Tier habe am Sonntagabend auf sich aufmerksam gemacht, kurz nachdem die Bewohner ins Bett gegangen waren, teilte die Polizei am Montag mit.

Wie sich herausstellte, war im Wohnzimmer ein Feuer ausgebrochen. Zwar konnten die Flammen in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus schnell gelöscht werden, durch starke Rauchentwicklung sei jedoch ein Schaden von rund 10.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Ursache des Brandes war vermutlich das Netzteil einer Lampe.

Von RND/dpa