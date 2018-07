Döbeln

Das ist doch eigentlich eine Kleinigkeit. Mal schnell ein ungültiges Nummernschild an einen abgemeldeten Opel Omega schrauben. Damit der Opel nicht nackt im öffentlichen Verkehrsraum steht und am Ende noch das Ordnungsamt auf den Plan ruft. Denn nur zugelassene Autos dürfen an der Straße parken.

Kleinigkeit ist eine Straftat

Staatsanwalt Marcus Schori nannte diese angebliche Kleinigkeit im Amtsgericht Döbeln den „Gebrauch einer unechten oder verfälschten Urkunde zur Täuschung im Rechtsverkehr“. Urkundenfälschung lautete die Anklage. Und noch eine weitere hatte der Staatsanwalt in petto: Der Döbelner soll seiner Freundin am 22. März gestattet haben, mit seinem Auto zu fahren, obwohl sie keine Fahrerlaubnis hat. Das nennt das Straßenverkehrsgesetz „Anordnen oder Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis“. Die Frau war mit ihrem Lebensgefährten als Beifahrer auf dem Weg zur Polizei in eine Verkehrskontrolle geraten.

Freundin fährt schwarz

„Ich wusste gar nicht, dass sie keine Fahrerlaubnis mehr hat“, sagte der Selbstständige, der wegen seiner Arbeit eigentlich auf das Auto angewiesen ist. Die Freundin war seine Fahrerin. Wegen Alkohol am Steuer hatte der Mann seine „Flebben“ verloren. Die Freundin hatte die Polizei unter Drogeneinfluss (Crystal) hinterm Lenkrad angetroffen. Daraufhin hatte die Behörde ihr die Fahrerlaubnis entzogen. Weil sie noch in ihrer Heimatstadt gemeldet sei, so der Angeklagte, komme die Behördenpost auch nicht in der gemeinsamen Wohnung in Döbeln an. Das Gericht hatte die Frau als Zeugin geladen, aber sie kam nicht. Das hat Folgen: 200 Euro Ordnungsgeld, ersatzweise vier Tage Haft, verhängte Richterin Karin Fahlberg gegen die schwänzende Zeugin. Die Anklage wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis beerdigte die Vorsitzende auf Antrag des Staatsanwaltes nach Paragraf 154 der Strafprozessordnung. Die Strafe wäre nicht beträchtlich zu der ins Gewicht gefallen, die es für die Urkundenfälschung gab.

Angeklagter hatte schon Ärger mit der Justiz

Die Sache mit den Kennzeichen hatte der Angeklagte eingeräumt. „Ich habe die Kennzeichen von einem Vectra drangemacht, damit das Auto nicht abgeschleppt wird. Es wurde dann ordentlich angemeldet“, sagte der Angeklagte. „Hätte ich gewusst, welchen Ärger das gibt, hätte ich das nicht getan“, zeigte er sich einsichtig. Bei bisher unbescholtenen Bürgern hätte man das Verfahren wegen dieser eher kleinen Verfehlung wegen geringer Schuld gegen eine Auflage einstellen können. Das wäre aber bei diesem Angeklagten schwierig geworden, der bereits einige Strafen wegen Verkehrsdelikten kassiert hat. Darunter mehrmals wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Trunkenheit im Verkehr. Aber auch wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung und eines Waffenvergehens ist der Mann vorgeahnet. Bei solchen Angeklagten tun sich Staatsanwälte mitunter schwer, eine Einstellung gegen Auflage zu beantragen.

Geldstrafe bleibt im unteren Bereich

So verurteilte Richterin Karin Fahlberg den gebürtigen Thüringer wegen Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu 40 Euro. Die vermeintliche Kleinigkeit könnte also 1600 Euro kosten, wenn das Urteil so rechtskräftig wird. Der Angeklagte hatte angegeben, derzeit von seinen Ersparnissen zu leben, weil er ohne Fahrerlaubnis in seiner Arbeit stark eingeschränkt ist. „Es gibt schlimmere Varianten der Urkundenfälschung. Außerdem haben sie es eingeräumt. Darum konnten die Strafe mit 40 Tagessätzen im unteren Bereich bleiben“, sagte die Richterin, als sie ihr Urteil begründete.

„Idiotentest“ möglich

Sie zeigte sich aber verwundert, dass sich einer gefühlt ein Auto nach dem anderen kauft, obwohl er gar nicht fahren darf. Zunächst war es ein Vectra, dann der Omega und nun gab der Mann an, einen Audi zu besitzen. „Wenn es notwendig ist, fährt mich ein Bekannter“, sagte er dazu. Wie er angab, bemüht er sich derzeit, seine Fahrerlaubnis zurück zu bekommen. Die Sperre läuft im November ab. Wahrscheinlich wird der Mann die medizinisch-psychologische Untersuchung bestehen müssen.

Von Dirk Wurzel