Osterfel/Naumburg

Wenn es auf der Autobahn kracht, dann ist Verspätung vorprogrammiert. Umso unangenehmer wird es da, wenn sich die Unfälle häufen – so geschehen am Montag auf der Autobahn 9 westlich von Leipzig. Dort ist es am Nachmittag gleich zu vier Karambolagen in kurzer Folge gekommen. Das Resultat: mehrere Kilometer Stau in beiden Fahrtrichtungen.

Wie die Polizei mitteilt, stießen gegen 15.05 Uhr in Fahrtrichtung München zwischen Weißenfels und der Raststätte Osterfeld zunächst zwei Lkw zusammen. Hierbei wurde eine Person leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der nächste Crash folgte gegen 16 Uhr: Zwischen Droysig und Naumburg kam es zum Zusammenstoß zweier Pkw in Fahrtrichtung Berlin. Verletzt wurde niemand, es entstanden jedoch Sachschäden.

Um 16.30 Uhr folgte der Doppelschlag: In Richtung München kam es zwischen Osterfeld und Naumburg zum Unfall zwischen zwei weiteren Lkw. In der Gegenrichtung kollidierten ein Kleintransporter sowie ein Lkw am Ende des Staus miteinander. Auch hier wurde niemand verletzt, nur die Fahrzeuge wurden beschädigt.

Von LVZ