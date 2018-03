Kinder finden Totenschädel auf Pferdekoppel

Barleben. Kinder haben auf einer Pferdekoppel in der Nähe eines Bahndamms in Barleben (Landkreis Börde) eine grausige Entdeckung gemacht. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, handelt es sich vermutlich um einen menschlichen Schädel. „Die Überprüfung vor Ort bestätigte den Sachverhalt.“

Der Schädel habe dem ersten Anschein nach bereits geraume Zeit dort gelegen. Der Schädel sei von der Polizei sichergestellt worden. Er werde rechtsmedizinisch untersucht. Unklar ist, ob auf dem Gelände möglicherweise einst ein Friedhof war, wie ein Polizeisprecher sagte.

LVZ