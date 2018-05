Weißenfels

Auf der Autobahn 9 bei Weißenfels ist ein Kleintransporter mit einem Jungbullen zusammengestoßen. Der 41 Jahre alte Fahrer war in der Nacht zum Freitag in Richtung Berlin unterwegs und konnte dem Tier nicht mehr ausweichen, wie die Autobahnpolizei in Weißenfels mitteilte.

Der Jungbulle verendete an der Unfallstelle. Der Kleintransporter wurde beschädigt. Über die Registriernummer auf der Ohrmarke des Bullen wurde der Tierhalter ermittelt. Dieser gab laut Polizei an, das Tier sei zwei Tage zuvor entlaufen.

LVZ