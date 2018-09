Breitenau/Dresden

Ein Kleintransporter ist auf der Autobahn Prag-Dresden zwischen der tschechischen Grenze und dem Rastplatz Breitenau in ein Stauende gerast. Das Fahrzeug prallte am Donnerstag auf einen Laster, wie ein Polizeisprecher in Dresden sagte.

Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle. Identität und Unfallursache waren zunächst unklar. Die A17 war in Richtung Dresden gesperrt, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der Verkehr wurde bereits auf tschechischer Seite umgeleitet.

Von LVZ