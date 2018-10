Klötze

Eine Pilzsammlerin hat in einem Wald bei Klötze (Sachsen-Anhalt) eine stark verweste Leiche gefunden. Die Frau war am Mittwoch im Altmarkkreis Salzwedel unterwegs, als sie den teilweise schon mumifizierten Körper fand, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Erste forensische Untersuchungen am Fundort konnten keine Erkenntnisse über die Todesursache oder Identität liefern. Hinweise für eine Gewalttat seien bei einer ersten Untersuchung aber nicht gefunden worden.

Einen Zusammenhang mit dem Fall der vermissten Inga schließt die Polizei aus. Bei der Toten handele sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine erwachsene Frau, sagte eine Polizeisprecherin gegenüber LVZ.de. Die fünfjährige Inga war 2015 in der Nähe von Stendal, rund 50 Kilometer östlich von Klötze, verschwunden. Bis heute fehlt von ihr jede Spur.

Bei der verwesten Leiche wurden persönliche Gegenstände gefunden, die Aufschluss über die Identität der Frau geben könnten, wie die Polizei weiter mitteilte. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Von mro/dpa